Le Maroc et les États-Unis ont signé lundi 13 juillet 2026, à Stuttgart, au siège de l’AFRICOM, un mémorandum d’entente portant sur la création du Centre africain d’entraînement et d’expérimentation multidomaine (AMTEC). Implanté à Tan-Tan à l’horizon 2030, ce centre s’articulera autour d’une zone d’entraînement multidomaine, d’une académie des drones et d’un centre d’innovation et d’expérimentation.

Maroc-États-Unis : signature à Stuttgart pour la création du centre AMTEC à Tan-Tan

Un mémorandum signé au siège de l’AFRICOM

Les Forces armées royales et le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) ont signé lundi 13 juillet 2026, au siège de l’AFRICOM à Stuttgart, en Allemagne, un mémorandum d’entente visant à établir le Centre africain d’entraînement et d’expérimentation multidomaine (AMTEC). La signature a été effectuée par le général Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant de la zone sud, et le général Dagvin Anderson, commandant de l’AFRICOM.

Trois piliers pour un centre implanté à Tan-Tan

L’AMTEC, dont l’implantation est prévue à Tan-Tan, dans le sud du Maroc, à l’horizon 2030, s’articulera autour de trois composantes principales : une zone d’entraînement multidomaine (MDTA), une académie des drones et un centre d’innovation et d’expérimentation.

La zone d’entraînement multidomaine offrira un espace physique dédié pour préparer les forces et les systèmes à opérer efficacement dans tout type d’environnement, avec une capacité à évoluer sur l’ensemble du spectre électromagnétique et dans des environnements contestés. L’académie des drones formera des opérateurs, planificateurs et instructeurs venus du Maroc et d’autres pays partenaires africains, afin de renforcer leurs capacités de lutte antiterroriste.

Une initiative saluée par les deux commandements

Le général Dagvin Anderson affirme que ce centre « augmentera la disponibilité opérationnelle et fera progresser les capacités des deux nations », qualifiant ce partenariat d’opportunité majeure pour les bases industrielles de défense américaine et africaine ainsi que pour les institutions académiques, dans les domaines de l’expérimentation, de l’innovation et du développement de solutions adaptables aux technologies émergentes.

Le général Mohammed Berrid met en avant la disponibilité du Maroc, illustrée par ses infrastructures existantes et son personnel qualifié, un atout qui garantit une transition rapide entre le concept et la réalité opérationnelle, tout en offrant aux industries marocaine et américaine un partenaire fiable pour l’innovation conjointe et les opportunités d’exportation.

Un centre pensé comme un banc d’essai technologique

L’AMTEC est présenté comme un projet ouvrant la voie à de nouvelles capacités de réseau dans des zones reculées et sous-desservies, au service de la sécurité et du développement économique. Le centre offrira également aux développeurs industriels américains et marocains des opportunités de tests et d’expérimentation à moindre coût, notamment autour des futures technologies sans fil et de détection.