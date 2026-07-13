Brésil : Flavio Bolsonaro interdit de visite à son père jusqu’après le premier tour

La Cour suprême brésilienne a interdit lundi au candidat à la présidentielle Flavio Bolsonaro de rendre visite à son père, l’ancien président Jair Bolsonaro, jusqu’après le premier tour du scrutin d’octobre. Le juge Alexandre de Moraes a estimé que le sénateur avait violé l’interdiction faite à son père d’utiliser les réseaux sociaux, en lisant ce week-end sur YouTube une lettre manuscrite de l’ex-chef d’État, actuellement assigné à résidence.

Une lettre lue sur YouTube à l’origine de la sanction

Flavio Bolsonaro a lu ce week-end sur YouTube une lettre manuscrite de son père, l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui a l’interdiction d’utiliser les réseaux sociaux, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a estimé que Flavio Bolsonaro avait violé cette interdiction et était « récidiviste en matière de non-respect des décisions de justice ».

Le droit de visite suspendu jusqu’au premier tour

Le juge Moraes a suspendu pour 90 jours le droit de visite de Flavio Bolsonaro à son père, une mesure qui expirera après le premier tour de l’élection présidentielle, le 4 octobre. Il a également donné 48 heures aux avocats de Jair Bolsonaro pour expliquer le « possible non-respect d’une décision de justice ». Le ministère public électoral doit par ailleurs examiner si la diffusion de la lettre constitue une propagande électorale anticipée, prohibée par la législation brésilienne durant cette période.

Une lettre appelant à l’unité de la droite

Dans sa lettre, Jair Bolsonaro a exhorté ses alliés à mettre leurs différends de côté et à se rallier à la candidature de son fils. L’ancien président y présente Flavio comme son « porte-parole », en qui il place sa confiance pour conduire le pays vers l’avenir.

Une peine de 27 ans pour tentative de coup d’État

Jair Bolsonaro, 71 ans, purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d’État après sa défaite au scrutin de 2022 face au champion de la gauche Luiz Inacio Lula da Silva, aujourd’hui au pouvoir. Il a passé plusieurs mois en détention avant d’être autorisé à purger sa peine à son domicile de Brasilia pour raisons de santé. Il a adoubé son fils aîné Flavio, sénateur, pour porter les couleurs du puissant courant conservateur à la présidentielle.

Une campagne sous pression

Après une bonne entame qui l’avait mis au coude-à-coude avec Lula, la campagne de Flavio Bolsonaro a affronté une série de difficultés. Le mois dernier, l’ancienne première dame Michelle Bolsonaro, une figure de poids à droite, a publié deux longues vidéos où elle étalait sa rancœur contre son beau-fils Flavio, affirmant qu’il l’avait humiliée alors qu’ils s’affrontaient à propos de candidats du parti.