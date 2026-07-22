Maduro de retour au tribunal à New York

Nicolas Maduro comparaît mercredi devant un tribunal de New York, où les parties doivent demander à fixer le début de son procès à juin 2027.

Une troisième comparution publique depuis sa capture

Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro doit comparaître mercredi devant un tribunal de New York, pour ce qui sera sa troisième apparition publique depuis sa spectaculaire capture par les États-Unis au début de l’année à Caracas. Détenu depuis le 3 janvier dans une prison de Brooklyn, l’ex-chef d’État doit être conduit devant un tribunal de Manhattan, où il est poursuivi pour trafic de drogue avec son épouse Cilia Flores.

Un procès qui pourrait débuter en juin 2027

Au cours de l’audience, les parties ont l’intention de demander à fixer la date du début de leur procès à juin 2027, selon un courrier adressé mardi au juge fédéral chargé de l’affaire, Alvin Hellerstein, par le procureur Jay Clayton.

Quatre chefs d’accusation, dont narcoterrorisme

Enlevé lors d’une spectaculaire opération militaire de l’armée américaine, impliquant quelque 150 avions et hélicoptères en plus de troupes au sol, Nicolas Maduro, 63 ans, est poursuivi aux États-Unis pour quatre chefs d’accusation, dont narcoterrorisme. Son épouse, 69 ans, fait face à trois chefs d’accusation. Les deux nient les faits qui leur sont reprochés.

Le Venezuela autorisé à financer leur défense

Après un bras de fer avec le gouvernement américain, celui-ci a finalement donné son feu vert pour que le Venezuela paie leurs frais d’avocats, ce que l’administration a d’abord empêché en mettant en avant les sanctions internationales pesant sur le pays.

« Un prisonnier de guerre », selon Maduro

Au cours de sa première comparution à New York, peu après sa capture, Nicolas Maduro s’était présenté comme « un prisonnier de guerre ».

Une action civile engagée par des familles de victimes

Outre la procédure pénale qui vise l’ancien président, les familles de cinq jeunes hommes tués au Venezuela ont engagé une action en justice au civil contre lui début juillet, l’accusant d’avoir ordonné leurs exécutions dans le cadre d’un schéma plus large de violences d’État.

Delcy Rodriguez gouverne depuis son départ

Depuis son départ, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a pris le pouvoir et gouverne sous pression de Washington, qui affirme être aux commandes du pays pétrolier.