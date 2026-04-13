Blocus d’Ormuz: que vaut le modèle économique mondial ?

Ce dimanche, Donald Trump a annoncé un blocus naval du détroit d’Ormuz après l’échec des pourparlers d’Islamabad. La trêve conclue quelques jours plus tôt apparaît désormais fragilisée. Le fait est spectaculaire. La question l’est plus encore : que vaut un modèle économique mondial dont l’équilibre dépend, à ce point, d’un passage aussi étroit ?

Le détroit d’Ormuz n’est pas seulement un point de tension géopolitique. C’est un point de compression du système mondial. L’Agence internationale de l’énergie et l’Energy Information Administration rappellent qu’une part décisive des flux pétroliers mondiaux y transite, aux côtés d’une fraction majeure du gaz naturel liquéfié. À la moindre perturbation, ce ne sont pas seulement les routes maritimes qui se contractent. Ce sont les prix, les délais, les assurances, les équilibres industriels et, très vite, les marges de manœuvre des États importateurs.

Depuis la fin février, la région en donne un aperçu concret. Les flux ont été fortement désorganisés, des navires se sont accumulés dans et autour du Golfe, et les armateurs ont commencé à répercuter le coût de la crise sur leurs clients. Hapag-Lloyd a évoqué des surcoûts hebdomadaires importants liés à la situation, tandis que des surtaxes de guerre ont été introduites. QatarEnergy a déclaré la force majeure sur une partie de ses livraisons de gaz naturel liquéfié, confirmant que la crise dépasse le registre de l’hypothèse.

Le pétrole a réagi sans surprise. Les marchés ont intégré un risque de rupture suffisamment élevé pour faire bondir les prix et raviver le souvenir des chocs énergétiques passés. La Federal Reserve Bank of Dallas estime qu’une fermeture prolongée du détroit pourrait retrancher jusqu’à près de 3 points de croissance mondiale annualisée. Ce chiffre ne dit pas tout, mais il dit l’essentiel : un goulet maritime peut encore, en 2026, peser sur l’économie mondiale.

L’Asie serait la première touchée, parce qu’elle absorbe l’essentiel des volumes passant par Ormuz. L’Europe suivrait, par les prix de l’énergie, les tensions industrielles et les arbitrages monétaires. L’Afrique, elle, encaisserait un choc plus diffus mais souvent plus sévère : carburants plus chers, logistique plus coûteuse, pression accrue sur les équilibres alimentaires.

Un même phénomène produit ainsi des effets différenciés, mais révèle partout une réalité commune : la dépendance à un prix fixé ailleurs.

C’est ici que la crise d’Ormuz cesse d’être un épisode militaire pour devenir une leçon politique. On peut diversifier ses fournisseurs ; on ne s’émancipe pas d’un marché mondial. On peut afficher une stratégie énergétique ; on ne dispose pas pour autant d’une souveraineté opérationnelle. Entre les deux, il y a les infrastructures, les capacités de stockage, les interconnexions, la rapidité de décision. Il y a, en somme, la différence entre une orientation et une puissance réelle.

La crise pose également une question plus discrète mais décisive : celle des règles du passage. Les débats récents autour d’éventuels péages imposés aux navires ont rappelé qu’un détroit n’est jamais seulement un corridor physique. C’est aussi un espace de souveraineté, de droit et de rapport de force. Quand la circulation devient conditionnelle, ce n’est pas seulement l’énergie qui est en jeu. C’est la grammaire même des échanges mondiaux.

En 1973, le choc pétrolier avait contraint les économies avancées à revoir leur rapport à l’énergie, à l’industrie et à la puissance. Ormuz 2026 pourrait jouer un rôle comparable, dans un monde plus interconnecté et donc plus exposé. Les pays qui ont engagé en amont des transformations structurelles ne seront pas immunisés. Mais ils disposeront d’un temps de réponse. Les autres découvriront, une fois encore, que l’approvisionnement ne constitue pas une politique.

Ormuz ne pose donc pas seulement une question technique. Il pose une question de décision.

Qui fixe le prix de votre énergie ? Qui détermine le rythme de votre économie ? Qui transforme une contrainte géographique en dépendance politique ?

Aucun pays ne devient souverain parce qu’il a multiplié ses fournisseurs. Il le devient lorsqu’il réduit l’écart entre stratégie, capacité et décision. Avant que le prochain détroit ne décide pour lui.