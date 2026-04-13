La ville de Blida a été le théâtre d’un double attentat, lundi 13 avril, alors que le Pape effectue une visite en Algérie.

Double attentat à Blida, alors que le pape est en visite en Algérie

Deux kamikazes se sont fait exploser lors d’un attentat-suicide, lundi 13 avril après-midi dans la ville de Blida, à une cinquantaine de kilomètres d’Alger, où Léon XIV effectuait une visite. Hormis les assaillants, il n’y aurait pas d’autre mort.

Des policiers ont tiré sur les kamikazes, qui se sont fait exploser avant qu’ils n’approchent leurs cibles, selon une source locale citée par le Point. Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, l’on peut voir le cadavre déchiqueté de l’un des assaillants.

Dans les heures qui ont suivi, les autorités algériennes ont imposé un black-out total de l’information sur cet événement. Dans la délégation du pape, la nouvelle a d’ailleurs mis plusieurs heures à circuler.