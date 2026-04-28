Gabon : le président de l’Assemblée nationale réitère le soutien constant de son pays à la marocanité du Sahara

Le président de l’Assemblée nationale du Gabon, Régis Onanga Ndiaye, a réitéré, mardi à Libreville, le soutien constant de son pays à la marocanité du Sahara.

Au cours de ses entretiens avec le vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Ghayate, M. Onanga Ndiaye a réaffirmé la position constante de la République gabonaise en soutien à l’intégrité territoriale du Royaume.

Il a, à cet égard, souligné que cette position constitue l’un des principes fondamentaux de la politique étrangère du Gabon, tout en saluant la qualité et la profondeur des relations historiques et fraternelles entre les deux pays.

Sur le plan parlementaire, le responsable gabonais a indiqué que le Gabon entend s’inspirer de l’expérience marocaine en matière de modernisation de l’action législative, faisant part de son appréciation du partage de l’expérience du parlement marocain lors du séminaire parlementaire international organisé du 27 au 29 à Libreville.

Soulignant l’importance de renforcer la coopération parlementaire bilatérale, il a mis en exergue le rôle de la diplomatie parlementaire et des groupes d’amitié dans le renforcement de l’échange d’expériences sur le plan législatif, notamment dans les domaines de la procédure législative et des mécanismes d’amendement.

De son côté, M. Ghayate a exprimé la gratitude du Royaume pour la position constante et claire du Gabon en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc et de sa souveraineté sur son Sahara, ainsi que pour son soutien continu au Maroc au sein des instances continentales et internationales. Il a également mis en avant la dynamique croissante de la coopération institutionnelle, illustrée par la participation active du Gabon aux rencontres parlementaires organisées au Maroc, réaffirmant la volonté de la Chambre des représentants de renforcer davantage sa coopération avec l’Assemblée nationale gabonaise.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné que cette coopération exemplaire s’étend à plusieurs secteurs stratégiques dont l’économie, l’éducation, la sécurité et la formation professionnelle, au service du développement durable des deux pays.

Elles ont, en outre, insisté sur la nécessité de poursuivre la coordination et la concertation afin de consolider les fondements d’un modèle institutionnel moderne, en phase avec les aspirations des deux peuples frères, les mutations numériques et les exigences de transparence parlementaire.