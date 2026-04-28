Maroc/Energie : Abondance au niveau des stocks (Akhannouch)

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion de la Commission ministérielle chargée du suivi des répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur l’économie nationale, M. Akhannouch a souligné le maintien du soutien aux professionnels du secteur du transport routier, mettant l’accent sur la nécessité d’œuvrer pour garantir la stabilité des prix dans ce secteur.

Dans ce sens, il indiqué que le gouvernement maintiendra aussi les subventions à l’électricité, au gaz butane et au sucre, notant que le Maroc connait une bonne saison agricole qui augure de perspectives prometteuses, marquée par une abondance des ressources en eau.

Le Chef du gouvernement a, en outre, indiqué qu’une attention particulière sera portée aux produits agricoles afin d’assurer leur distribution à moindre coût, notant qu’une commission sera mise en place pour veiller à la stabilité des prix afin qu’ils soient à la portée des citoyens.