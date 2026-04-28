Le roi Charles III aux États-Unis : Trump salue la “relation spéciale” entre Londres et Washington

Le mardi, le président américain Donald Trump a salué la “relation spéciale” unissant les États-Unis et la Grande-Bretagne lors d’une cérémonie d’accueil officielle à la Maison Blanche. Cette rencontre marquait la visite d’État tant attendue du roi Charles III et de la reine Camilla, la première du couple royal britannique depuis l’accession de Charles au trône.

Dans son discours, Trump a mis en avant l’importance des liens historiques entre les deux nations, déclarant : “Nous entretenons une relation spéciale et nous espérons qu’il en sera toujours ainsi.” Il a rappelé que depuis l’obtention de leur indépendance, les Américains n’ont pas connu d’amis plus proches que les Britanniques. Soulignant la richesse de cette amitié, Trump a évoqué le courage moral hérité de l’histoire commune entre les deux pays.

Le président a également fait référence à des moments clés de l’histoire, comme la rencontre entre le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président Franklin Roosevelt, qui ont jeté les bases d’une vision commune d’un monde libre après la Seconde Guerre mondiale. “Cette compréhension du lien unique qui unit nos nations et de leur rôle dans l’histoire est l’essence même de notre relation privilégiée”, a-t-il ajouté.

La rencontre a été ponctuée de moments de légèreté, Trump plaisantant sur l’accent britannique du roi : “Vous prononcerez un discours qui rendra tout le monde très envieux de votre magnifique accent, très élégant.”

Après la cérémonie, le roi Charles III et le président Trump ont eu un entretien privé au Bureau ovale, tandis que la reine Camilla participait à un événement axé sur l’éducation et l’intelligence artificielle. Le programme de la visite prévoyait également une allocution du roi devant le Congrès américain, suivie d’un dîner de gala à la Maison Blanche, réunissant les deux délégations dans un cadre protocolaire.

Arrivés à Washington le lundi, le roi et la reine entameront une visite d’État de quatre jours. Mercredi, ils se rendront à New York pour honorer la mémoire des victimes des attentats du 11 septembre 2001, avant de participer à divers événements culturels et sociaux. Le jeudi, le couple royal retournera à Washington pour une dernière séquence, comprenant une visite au cimetière national d’Arlington.

Cette visite est d’autant plus symbolique qu’elle coïncide avec le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, soulignant ainsi l’importance des relations diplomatiques et des échanges culturels entre les deux nations. Côté britannique, cette visite marque un moment clé pour le roi Charles III, qui succède à la reine Elizabeth II, ayant effectué quatre visites d’État aux États-Unis durant son règne.

La Maison Blanche a déclaré que cette visite du couple royal vise à rendre hommage à la relation privilégiée et de longue date entre les États-Unis et le Royaume-Uni, alors que les deux pays continuent de célébrer leur histoire commune.