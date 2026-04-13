Maroc : le ministère des Habous et des Affaires islamiques lance l’application « Le Moushaf Mohammadi numérique »

S’inscrivant dans le cadre de la Haute Sollicitude dont le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, entoure le Saint Coran, cette initiative vise à promouvoir la diffusion du Livre de Dieu, à accompagner la transformation numérique et à faciliter l’accès au Coran, selon la récitation de Warsh ‘an Nafi‘ , indique le ministère sur son site électronique.

Cette application permet aux utilisateurs de consulter l’intégralité du versets coraniques avec accès à des services scientifiques, dont le tafsir, l’i’rab et la traduction (anglais, espagnol et français) pour une expérience fluide et accessible à différents publics au Maroc comme à l’étranger. Elle offre également la possibilité d’écouter la récitation des versets par une sélection d’éminents récitateurs marocains, avec une navigation fluide entre lecture et écoute et un accès au contenu scientifique associé.

L’application comprend plusieurs fonctionnalités, notamment un « assistant de mémorisation » permettant de réécouter les passages définis, les horaires des prières par villes avec Adhân, l’indication de la direction de la Qibla ainsi qu’un lien vers le streaming en direct de la chaîne et de la radio Mohammed VI du Saint Coran. Il s’agit aussi de la possibilité de copier le texte coranique sur ordinateur avec adaptation de la police pour les chercheurs, ainsi que d’outils facilitant la recherche dans les versets, l’organisation de la navigation et l’accès rapide au contenu.

« Le Moushaf Mohammadi numérique » est téléchargeable via les plateformes Google Play et App Store ainsi que sur le site électronique du ministère https://almoshaf-almohammadi.ma/.