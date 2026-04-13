Des frappes américaines dans le Pacifique ciblent des narcotrafiquants : cinq morts signalés

De récentes frappes américaines contre des embarcations de narcotrafiquants présumés dans l’océan Pacifique ont entraîné la mort de cinq personnes, selon une annonce du Commandement Sud des États-Unis (Southcom).

La Force opérationnelle interarmées Southern Spear a mené deux frappes létales contre des navires associés à des organisations terroristes désignées, a précisé Southcom dans un post publié dimanche soir sur le réseau X. Les renseignements signalent que ces navires opéraient sur des routes connues pour le trafic de drogue dans l’est du Pacifique.

Dans le détail, deux narco-terroristes ont été tués lors de la première frappe, et un autre a survécu. La deuxième frappe a également causé la mort de trois narco-terroristes supplémentaires. Aucun membre des forces armées américaines n’a été blessé durant ces opérations.

Avec ces frappes, le bilan de la campagne militaire américaine contre le narcotrafic dans les eaux du Pacifique et des Caraïbes s’élève à au moins 168 personnes tuées depuis septembre 2025. Cette campagne, lancée l’année dernière, est présentée par les États-Unis comme une opération de lutte contre le narcotrafic.

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis sont en état de “conflit armé” contre les cartels de la drogue, les qualifiant d’organisations terroristes dans une communication adressée au Congrès.