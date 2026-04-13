Crise énergétique : Ursula von der Leyen veut accélérer l’électrification de l’Europe

La cheffe de l’Exécutif européen a promis, à l’issue d’une réunion de travail entre les 27 commissaires européens à Bruxelles, de soumettre en mai prochain une proposition législative sur les taxes sur l’électricité et les frais de réseau, afin de garantir que l’électricité soit moins taxée que l’énergie fossile dans l’UE, notant que la flambée des prix du pétrole et du gaz a un impact « considérable » sur l’économie européenne.

Selon un calendrier encore prévisionnel, l’Union européenne présentera le 19 mai une « stratégie d’électrification », qui vise à « mobiliser les investissements » et « lever des obstacles réglementaires » en la matière.

« Nous avons déjà progressé : les renouvelables et le nucléaire représentent désormais plus de 70% de la production d’électricité en Europe. Mais il faut aller beaucoup plus loin: ces sources doivent être mieux intégrées au système énergétique”, a souligné Mme von der Leyen, regrettant que « de grandes quantités d’électricité propre restent inutilisées ou gaspillées » actuellement.

Au sujet des interconnexions des réseaux électriques entre les 27, la présidente de l’Exécutif européen souhaite l’adoption avant l’été d’un plan présenté en décembre dernier.