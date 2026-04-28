Le Maroc pourrait générer 1,7 million d’emplois et augmenter son PIB réel de 20% d’ici 2035 (Banque Mondiale)

Deux rapports analytiques, produits en étroite collaboration avec le gouvernement marocain » et publiés mardi par la BM, fournissent à la fois des données probantes et une feuille de route pour faire de cette transformation une réalité, indique l’institution de Bretton Woods dans un communiqué.

Le Rapport sur la croissance et l’emploi au Maroc et le Diagnostic du secteur privé au Maroc se conjuguent pour identifier les changements structurels qui permettraient au Maroc d’évoluer vers une croissance transformatrice, en articulant réformes macroéconomiques et opportunités d’investissement privé dans les secteurs clés de l’économie, précise-t-on.

La BM ajoute qu’il s’agit notamment de mener des réformes structurelles visant à approfondir la concurrence sur les marchés, à libérer l’investissement privé et à intégrer plus largement les femmes et les jeunes dans l’économie formelle.

L’économie marocaine a accompli de véritables avancées, mais la croissance ne s’est pas encore traduite par une création d’emplois à la hauteur des besoins, en particulier pour les femmes et les jeunes, relève l’institution basée à Washington, faisant remarquer qu’entre 2000 et 2024, la population en âge de travailler a progressé près de 2,5 fois plus vite que l’emploi.

Le Rapport sur la croissance et l’emploi formule des recommandations stratégiques articulées autour de quatre axes qui se renforcent mutuellement : des marchés plus efficaces et plus compétitifs, des entreprises plus dynamiques, des investissements publics à plus fort impact et des marchés du travail plus inclusifs.

Ces réformes pourraient générer 1,7 million d’emplois supplémentaires d’ici 2035 et 2,5 millions à l’horizon 2050, tout en portant le PIB réel à près de 20% au-dessus du niveau de référence, concrétisant ainsi les ambitions du Nouveau modèle de développement en une trajectoire atteignable, affirme la BM.

« Le Maroc a construit des bases solides et, grâce aux recommandations du Rapport sur la croissance et l’emploi, le Royaume peut aller encore plus loin, créer des millions d’emplois, approfondir les investissements privés et créer de réelles opportunités pour les femmes et les jeunes », assure Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur de division à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le Maghreb et Malte, cité dans le communiqué.

« Le Groupe de la Banque mondiale s’engage pleinement dans cette entreprise aux côtés du Maroc « , a-t-il assuré.

Le Diagnostic-pays du secteur privé (CPSD) met en évidence quatre secteurs à fort potentiel où les réformes pourraient déclencher un afflux significatif d’investissements privés à moyen terme, à savoir la production décentralisée d’énergie solaire, le textile bas-carbone, les cosmétiques à base d’argan et l’aquaculture marine.

Ces secteurs sont en phase avec les priorités du Maroc, à savoir la croissance verte, la modernisation industrielle et le développement régional.

« Le Maroc dispose des atouts sectoriels et de la volonté réformatrice nécessaires pour attirer des investissements privés nettement plus importants », souligne Cheick-Oumar Sylla, directeur de division à la Société financière internationale (IFC) pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique.

« Le pays est prêt à passer à la vitesse supérieure, et ce diagnostic met en lumière des opportunités concrètes susceptibles de mobiliser des investissements privés à hauteur d’environ 4 % du PIB », a-t-il affirmé.

Le lancement conjoint des deux rapports témoigne de l’approche intégrée du Groupe de la Banque mondiale pour accompagner le Maroc dans une nouvelle étape, en faisant le lien entre réformes macroéconomiques et viviers d’investissement pour le secteur privé, et en traduisant des ambitions stratégiques en une croissance qui profite à tous les Marocains, conclut le communiqué.