18ème SIAM : plus de 1,13 million de visiteurs accueillis (Hidane)

Kamal Hidane, le Commissaire général du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), a annoncé, mardi à Meknès, que la 18ème édition de cet événement, qui s’est déroulée du 20 au 28 avril sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, a attiré 1.136.952 visiteurs.

Cette édition, riche de neuf jours de débats, de rencontres professionnelles et d’événements marquants, a été placée sous le thème “Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire”. Elle a rassemblé 1.590 exposants venus de 76 pays, dont 360 exposants étrangers, ainsi que 538 coopératives, a-t-il précisé lors d’une conférence de presse.

Ces chiffres illustrent, selon M. Hidane, le positionnement du SIAM comme une plateforme incontournable, tant au niveau national qu’international, au service de l’agriculture et du développement de ses chaînes de valeur.

Il a également souligné que la présence du Portugal en tant qu’invité d’honneur a permis d’enrichir les échanges et d’ouvrir de nouvelles voies de coopération dans les domaines de l’innovation, de la durabilité, de la recherche agricole et de la sécurité alimentaire, tout en renforçant les liens entre le Maroc et le Portugal.

Le Commissaire général a également mentionné une forte participation ministérielle, notamment celle d’Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, ainsi que d’autres responsables marocains et étrangers, qui ont apporté leur contribution à la réflexion sur l’avenir des chaînes agricoles, l’adaptation aux changements climatiques, la production animale, la digitalisation, l’inclusion financière, les coopératives et la valorisation des produits du terroir.

Enfin, M. Hidane a tenu à exprimer sa gratitude envers tous les partenaires institutionnels, exposants, délégations, organisations professionnelles et médias, soulignant que cet engagement collectif renforce le statut du SIAM comme un événement stratégique et essentiel pour les filières agricoles, les territoires et la souveraineté alimentaire du Royaume.