Organisé par l’Institut du monde arabe, la 2e édition du festival des musiques arabo-andalouses Andaloussiyatt met à l’honneur le Maroc, connu pour la richesse de son patrimoine unique des musiques arabo-andalouses.

Le Maroc à l’honneur de la 2e édition du festival Andaloussiyat à l’IMA

Cette édition prévoit du 29 mai au 3 juin 2026 une programmation diversifiée qui célèbre le patrimoine musical marocain.

Durant cinq jours exceptionnels, l’Institut accueille des concerts exceptionnels réunissant les meilleurs orchestres du genre et des ateliers d’initiation à ses instruments clés, ainsi qu’une conférence dédiée à la musique arabo-andalouse marocaine Al Ala.

Pour célébrer l’Aïd El Adha, Ali Rebbahi invite le 29 mai à un voyage où se rencontrent la rigueur de la musique andalouse et l’élévation du madih et du répertoire sacré du samaâ.

La voix d’Ali Rebbahi tisse un lien subtil entre l’héritage savant de la Ala, au répertoire profane, et la ferveur des chants soufis, faisant dialoguer esthétique et spiritualité. Chaque note devient invocation, chaque mélodie une passerelle entre émotion artistique et quête intérieure.

Le 30 mai, Les Ambassadeurs de la musique andalouse marocaine en France donneront un concert pour transmettre et démocratiser la musique andalouse marocaine au-delà des frontières du Maroc.