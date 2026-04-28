Le Maroc à l’honneur de la 2e édition du festival Andaloussiyat à l’IMA
Organisé par l’Institut du monde arabe, la 2e édition du festival des musiques arabo-andalouses Andaloussiyatt met à l’honneur le Maroc, connu pour la richesse de son patrimoine unique des musiques arabo-andalouses.
Cette édition prévoit du 29 mai au 3 juin 2026 une programmation diversifiée qui célèbre le patrimoine musical marocain.
Durant cinq jours exceptionnels, l’Institut accueille des concerts exceptionnels réunissant les meilleurs orchestres du genre et des ateliers d’initiation à ses instruments clés, ainsi qu’une conférence dédiée à la musique arabo-andalouse marocaine Al Ala.
Pour célébrer l’Aïd El Adha, Ali Rebbahi invite le 29 mai à un voyage où se rencontrent la rigueur de la musique andalouse et l’élévation du madih et du répertoire sacré du samaâ.
La voix d’Ali Rebbahi tisse un lien subtil entre l’héritage savant de la Ala, au répertoire profane, et la ferveur des chants soufis, faisant dialoguer esthétique et spiritualité. Chaque note devient invocation, chaque mélodie une passerelle entre émotion artistique et quête intérieure.
Le 30 mai, Les Ambassadeurs de la musique andalouse marocaine en France donneront un concert pour transmettre et démocratiser la musique andalouse marocaine au-delà des frontières du Maroc.
Née à Paris en 2020, l’association rassemble des musiciens, choristes et passionnés issus unis par l’amour d’un patrimoine musical séculaire. Tous font vivre l’association avec un objectif clair : prouver que la musique andalouse peut toucher tous les publics, loin des clichés d’un art inaccessible.
Avec un âge moyen de 28 ans et une représentation de plus d’une quinzaine de villes marocaines, l’association rassemble des membres issus d’horizons culturels et religieux divers, reflet de la richesse et de l’universalité de cet héritage, et incarne une démocratisation réussie du patrimoine andalou : ouverte, vivante, et résolument tournée vers les nouvelles générations.
Le 31 mai, un concert des Haddarates de Chefchaouen va célébrer la hadra, qui comporte invocations, louanges et prières chantées devant conduire l’adepte à un état d’extase, wajd, voie royale vers une communion avec la présence divine.
Le 2 juin, l’Orchestre de Rabat, sous la direction de Mohamed Amine Debbi avec Bahaa Ronda, propose une soirée dédiée au gharnati, mettant à l’honneur la transmission et le renouveau de ce répertoire.
Le 3 juin, l’Orchestre Rawafid, sous la direction d’Omar Metioui, donnera un concert fidèle à une approche exigeante fondée sur la fidélité aux styles d’interprétation d’Al Ala.
Des conférences, des ateliers, des projections de films et des ateliers d’initiation sont également au programme.