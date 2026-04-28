Un diplomate français nommé Coordinateur résident et humanitaire de l’ONU en Afghanistan

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Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé lundi la nomination du diplomate français Bruno Georges Lemarquis en tant que Représentant spécial adjoint pour l’Afghanistan auprès de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) et coordonnateur résident en Afghanistan.

M. Lemarquis, qui succède à Indrika Ratwatte, du Sri Lanka, exercera également les fonctions de coordonnateur humanitaire, a précisé un communiqué de l’ONU.

Le responsable onusien apporte une « vaste expérience » en gestion et en leadership dans des contextes multidimensionnels complexes, ainsi que dans les domaines du développement, du relèvement, des affaires humanitaires et de la consolidation de la paix, ajoute la même source.

M. Lemarquis exerce depuis 2022 en tant que représentant spécial adjoint et coordonnateur résident et humanitaire de l’ONU en République démocratique du Congo.

Il a auparavant été représentant spécial adjoint du Secrétaire général en Haïti (2020-2021), ainsi qu’administrateur adjoint associé et directeur adjoint du Bureau des crises du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Par Atlasinfo (avec MAP)
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