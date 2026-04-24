Football : Georgios Donis nommÃ© SÃ©lectionneur de lâ€™Ã©quipe nationale Saoudienne jusquâ€™en 2027

La FÃ©dÃ©ration saoudienne de football a officialisÃ©, jeudi, la nomination de Georgios Donis, entraÃ®neur grec, en tant que nouveau sÃ©lectionneur de lâ€™Ã©quipe nationale. Il succÃ¨de au FranÃ§ais HervÃ© Renard, dont le contrat a Ã©tÃ© rÃ©siliÃ©. Donis dirigera lâ€™Ã©quipe jusquâ€™en juillet 2027.

Selon lâ€™Agence de presse saoudienne (SPA), le nouvel entraÃ®neur possÃ¨de une solide expÃ©rience, ayant entraÃ®nÃ© plusieurs clubs europÃ©ens tels que lâ€™AEK AthÃ¨nes et le PAOK Salonique. Il a Ã©galement une connaissance approfondie du championnat saoudien, ayant Ã©tÃ© Ã la tÃªte de clubs comme Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh et Al-Khaleej.

Au cours de sa carriÃ¨re, Donis a su se distinguer en remportant de nombreux titres, dont le championnat et la Coupe de Chypre en 2013-2014, ainsi que la Coupe du Roi dâ€™Arabie saoudite, la Coupe du Prince hÃ©ritier et la Supercoupe dâ€™Arabie saoudite, tous obtenus en 2015.

Pour marquer cette transition, la FÃ©dÃ©ration saoudienne de football organisera une confÃ©rence de presse Ã Riyad, rÃ©unissant le nouveau staff technique. Cette annonce intervient alors que lâ€™Ã©quipe se prÃ©pare Ã un stage aux Ã‰tats-Unis, en prÃ©vision de la Coupe du monde 2026.

La sÃ©lection saoudienne entamera sa derniÃ¨re phase de prÃ©paration pour le Mondial, qui se dÃ©roulera aux Ã‰tats-Unis, au Canada et au Mexique, avec un stage programmÃ© du 25 mai au 11 juin. Durant cette pÃ©riode, lâ€™Ã©quipe affrontera lâ€™Ã‰quateur lors dâ€™un match amical.

Lors du tirage au sort, lâ€™Arabie saoudite a Ã©tÃ© placÃ©e dans le groupe H, oÃ¹ elle se mesurera Ã des Ã©quipes de renom telles que lâ€™Espagne, lâ€™Uruguay et le Cap-Vert.