David Lammy se félicite des progrès du partenariat maroco-britannique, amorçant une « nouvelle ère » depuis le 1er juin 2025

Le vice-Premier ministre britannique et Secrétaire d’État à la Justice, David Lammy, a exprimé jeudi sa satisfaction quant aux avancées significatives réalisées dans le cadre du Partenariat Stratégique Renforcé entre le Royaume-Uni et le Maroc. Cette déclaration a été faite lors d’une rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, qui effectuait une visite officielle à Londres.

Ce Partenariat Stratégique Renforcé a été scellé lors d’un dialogue stratégique tenu à Rabat le 1er juin 2025, marquant le début d’une nouvelle ère dans les relations bilatérales entre les deux nations. David Lammy a souligné que, un an après la signature de cet accord, les deux pays continuent de collaborer activement pour favoriser la croissance économique et renforcer la sécurité mutuelle.

L’objectif principal de cette coopération est de tirer parti des nombreux secteurs d’intérêt commun, notamment en matière de sécurité et de défense, où le Maroc est considéré comme un partenaire clé pour le Royaume-Uni. Lammy a fait référence à l’importance de la coopération maritime, de la transition énergétique, de la sécurité alimentaire, ainsi que de la gestion des ressources hydriques. Ces domaines sont cruciaux pour assurer la souveraineté et la résilience des deux pays face aux défis contemporains.

Le vice-Premier ministre britannique a également mis en exergue la portée historique des relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et le Maroc, qui remontent à plus de 800 ans, faisant de cette alliance l’une des plus anciennes au monde. Cette longévité souligne l’engagement des deux nations à travailler ensemble pour renforcer leur coopération bilatérale.

La rencontre entre Lammy et Bourita a également permis de discuter des moyens de renforcer la stabilité régionale. Dans un contexte international en constante évolution, le Partenariat Stratégique Renforcé vise à établir une coopération durable, structurée autour de priorités stratégiques communes.

David Lammy a conclu en affirmant que cette dynamique intégrée est essentielle pour développer une relation bilatérale à forte valeur ajoutée, bénéfique pour les citoyens des deux pays. Le Maroc, en tant que partenaire stratégique de premier plan, joue un rôle central dans cette approche, témoignant de l’importance croissante de la coopération internationale face aux enjeux globaux.