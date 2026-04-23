Donald Trump affirme vouloir un accord « durable » avec l’Iran

« Je souhaite conclure un accord durable avec l’Iran (…) je veux un accord qui garantisse un monde à l’abri des armes nucléaires », a déclaré le chef de l’exécutif américain à des journalistes à la Maison Blanche.

Au sujet des négociations avec Téhéran, le président Trump a déclaré : « Nous avons parlé, mais ils sont en pleine tourmente ».

Il a, en outre, indiqué que « les frappes américaines ont touché environ 75 % des cibles » iraniennes, affirmant que Téhéran ne fait pas de commerce actuellement en raison du blocus imposé par les Etats-Unis sur les ports iraniens.

D’autre part, Donald Trump s’est montré très clair sur sa non-intention d’utiliser l’arme nucléaire contre l’Iran. « Non, je ne l’utiliserais pas. Il ne devrait jamais être possible pour quiconque d’utiliser l’arme nucléaire », a-t-il répondu à une question d’une journaliste qui demandait s’il envisageait de recourir à la bombe atomique.

« Nous n’en avons pas besoin. Pourquoi poser une question aussi stupide ? Pourquoi utiliserais-je l’arme nucléaire alors que nous les avons complètement anéantis, de manière très conventionnelle? » a-t-il enchaîné.

Plus tôt dans la journée, le président Trump a affirmé sur sa plateforme Truth Social que les États-Unis exerçaient un « contrôle total » sur le détroit d’Ormuz, assurant qu’aucun navire ne pourrait y entrer ou en sortir sans l’accord de la marine américaine.

Il a réitéré que ce passage stratégique resterait « hermétiquement fermé » jusqu’à la conclusion d’un accord avec Téhéran.

Dans une autre publication, le président a déclaré avoir ordonné à la marine américaine de « tirer pour détruire » tout navire qui poserait des mines dans les eaux du détroit d’Ormuz, tout en assurant que les opérations de déminage de ce détroit stratégique vont être accélérées.

M. Trump a, en outre, fait savoir que les dragueurs de mines américains sont « en train de nettoyer le détroit en ce moment même ».

Mercredi, il avait évoqué la possibilité d’une reprise des discussions avec l’Iran dans les prochains jours, en vue d’aboutir à un accord mettant fin au conflit qui perdure depuis plusieurs semaines, au lendemain de la prolongation du cessez-le-feu avec l’Iran.