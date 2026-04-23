Israël-Liban : Trump annonce une prolongation du cessez-le-feu de « trois semaines »

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Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi une prolongation de « trois semaines » de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, à la suite d’une rencontre jeudi à la Maison Blanche avec de « hauts représentants » libanais et israéliens.

« Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban sera prolongé de trois semaines », a écrit le président Trump sur son réseau Truth Social, qualifiant d’ »historique » sa réunion avec les représentants israéliens et libanais.

« La réunion s’est très bien déroulée ! Les États-Unis vont collaborer avec le Liban afin de l’aider à se protéger contre le Hezbollah », a souligné M. Trump, indiquant qu’il va accueillir prochainement à Washington le premier ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu, et le président du Liban, Joseph Aoun.

La réunion de jeudi s’est déroulée en présence du vice-président des États-Unis, JD Vance, du secrétaire d’État, Marco Rubio, l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Mike Huckabee, et l’ambassadeur américain au Liban, Michel Issa.

Donald Trump avait annoncé la semaine dernière un accord de cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban dans le cadre des efforts visant à « parvenir à la paix » entre les deux pays.

Il avait également annoncé qu’il inviterait les dirigeants des deux pays à la Maison Blanche pour « des discussions constructives entre Israël et le Liban, les premières depuis 1983 ».

Par Atlasinfo (avec MAP)
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