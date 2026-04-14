France : les jeunes passent 10 fois plus de temps sur les écrans qu’à lire des livres (enquête)

En France, les jeunes passeraient 10 fois plus de temps sur les écrans qu’à lire des livres, a alerté le Centre national du livre (CNL) dans sa dernière étude publiée mardi.

L’étude réalisée sur un échantillon de 1.500 jeunes interrogés en ligne révèle que les Français âgés de sept à 19 ans consacrent 18 minutes par jour à la lecture en moyenne, contre 3 heures et une minute aux écrans.

Elle note que malgré un nombre de jeunes lecteurs globalement stable, « le décrochage à l’adolescence reste important et la qualité de lecture est affaiblie », faisant remarquer que ce phénomène est surtout perceptible chez les 16/19 ans qui peuvent passer plus de cinq heures par jour derrière un écran.

L’enquête confirme ce que « nous avions déjà constaté en 2024, mais ce qui a changé, c’est que la lecture régulière (c’est à dire quotidienne ou plusieurs fois par semaine) diminue et les jeunes font très souvent autre chose en même temps qu’ils lisent », a expliqué la présidente du CNL, Régine Hatchondo, en présentation de l’édition 2026 de l’étude « Les jeunes Français et la lecture ».

« Même quand ils sont en train de lire, les sollicitations permanentes des réseaux sociaux éloignent les jeunes de la lecture. Elles fragmentent leur attention et altèrent profondément leur capacité à se concentrer », a-t-elle détaillé.

Non seulement l’enquête révèle qu’un tiers des 16/19 ans « ne lit pas du tout », mais elle fait également ressortir « une diminution préoccupante du temps de lecture parmi des catégories inhabituelles que sont les 7/12 ans, les filles et les jeunes issus des catégories socioprofessionnelles favorisées », s’alarme-t-elle.

Tous âges confondus, l’étude montre que 84 % des jeunes lisent pour l’école ou le travail, soit 16 % qui ne lisent pas.

Mise en œuvre depuis 2016 par le CNL, l’étude réalisée par Ipsos bva sur un échantillon de 1 500 jeunes de 7 à 19 ans, représentatifs de la population française, a pour objectifs de mesurer les perceptions et les pratiques actuelles des jeunes Français en matière de lecture, de comprendre ce qui les incite ou, au contraire, les freine à lire des livres et d’identifier les leviers qui les amènent ou les amèneraient à la lecture.