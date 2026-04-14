Le Maroc et le Yémen renforcent leur coopération dans le domaine de l’aviation civile

Paraphé par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et son homologue yéménite, Mohsen Ali Haidarah Qasem, cet accord couvre plusieurs axes essentiels, notamment le soutien à la coopération technique en matière de sécurité de l’aviation civile, l’appui au développement et à l’amélioration de la qualité du transport aérien, ainsi que le développement de programmes de renforcement des capacités des ressources humaines et des moyens matériels.

Il s’agit également du renforcement de l’échange d’expertises dans le domaine des réglementations de la navigation aérienne, en particulier celles liées au transport aérien, à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile, ainsi que la contribution au développement, à l’exploitation et à la gestion des infrastructures de navigation aérienne.

Cet accord reflète la volonté commune des deux parties d’établir une coopération technique durable, tout en renforçant les capacités institutionnelles et techniques dans le secteur de l’aviation civile.

Ces entretiens ont été l’occasion de saluer la solidité des relations de coopération et de fraternité entre les deux pays, ainsi que d’échanger sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines du transport, en particulier le transport aérien.

Ils ont également permis de souligner l’importance de consolider le partenariat technique entre le Maroc et le Yémen dans le domaine de l’aviation civile, en tenant compte des exigences de sécurité, de sûreté et d’efficacité, et conformément aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la coordination et le travail conjoint, en vue de servir le développement des relations bilatérales et de renforcer la coopération technique entre les deux pays.

Dans une déclaration à la presse, M. Haidarah Qasem a souligné l’importance de la « GISS 2026, en tant qu’événement majeur dans le domaine de l’aviation », qui contribue au renforcement de la sécurité et de la sûreté du transport aérien et qui constitue une occasion d’échange d’expertises et de rencontres avec de nombreux acteurs du secteur.

Il s’est également félicité de la signature de cet accord bilatéral axé sur le transport aérien, appelant à l’élargissement de cette coopération à d’autres secteurs, notamment le transport terrestre et maritime.

« Le Yémen a besoin de réorganiser et de développer ses différents secteurs de transport », a-t-il fait observer, estimant que cette coopération entre les deux pays est de nature à renforcer le partage des compétences et produire des résultats positifs.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, ICAO-GISS 2026 est organisé du 14 au 16 avril dans la cité ocre par le ministère du Transport et de la Logistique, en partenariat avec l’OACI, sous le thème « Solutions régionales, bénéfices mondiaux ».