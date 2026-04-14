Détroit d’Ormuz : Aucun navire n’a franchi le blocus américain (Centcom)

« Au cours des premières 24 heures, aucun navire n’a réussi à franchir le blocus américain et six navires marchands ont obéi aux ordres des forces américaines de faire demi-tour pour regagner un port iranien du golfe d’Oman », a indiqué le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué sur le réseau X.

Selon la même source, « le blocus est appliqué de manière impartiale à l’encontre des navires de toutes les nations entrant ou sortant des ports et des zones côtières iraniens, y compris tous les ports iraniens » du golfe arabe et du golfe d’Oman.

Le Centcom a, en outre, affirmé que « les forces américaines soutiennent la liberté de navigation pour les navires transitant par le détroit d’Ormuz à destination et en provenance de ports non iraniens ».

Par ailleurs, le commandement militaire américain a précisé que plus de 10.000 soldats, plus d’une dizaine de navires de guerre et des dizaines d’aéronefs sont mobilisés dans le cadre de cette opération.

Faute d’accord avec Téhéran pour mettre fin au conflit, le président américain, Donald Trump a décrété dimanche la mise en place d’un blocus du détroit d’Ormuz pour les bateaux en provenance et à destination de ports iraniens.