Le Roi Mohammed VI nomme El Yazid Er-Radi nouveau SG du Conseil supérieur des Oulémas

Le roi Mohammed VI a reçu ce mardi 14 avril 2026 El Yazid Er-Radi, que le Souverain a nommé secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas.

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Le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a reçu ce mardi 14 avril 2026 correspondant au 26 Chaoual 1447 H au Palais Royal de Rabat, M. Mohamed Yssef, l’ancien secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, que le Souverain a décoré du Wissam Al Arch (Grand Officier), en considération des services louables qu’il a rendus à sa Religion, sa Patrie et son Roi, dans les différentes missions et responsabilités qu’il a assumées, annonce un communiqué du Cabinet Royal.

Par la suite, le Roi a reçu M. El Yazid Er-Radi, que le Souverain a nommé secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas.

A cette occasion, le Roi a prodigué ses hautes orientations à M. Er-Radi afin que le Conseil puisse accomplir ses missions dans la promotion de la Sainte religion musulmane, imprégnée des valeurs du juste-milieu et de la modération, et la préservation des constantes religieuses du Royaume, conclut le communiqué.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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