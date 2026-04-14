Le gouvernement français suspend l’adoption d’une loi sur le travail le 1er-Mai

Le gouvernement français a annoncé qu’il ajourne l’adoption d’une loi visant à élargir la possibilité de travailler le 1er-Mai dans certains secteurs d’activité. Cette décision intervient après des préoccupations exprimées par les organisations syndicales concernant le respect de cette journée emblématique pour les travailleurs.

Jean-Pierre Farandou, ministre du travail, a déclaré : “J’ai entendu les inquiétudes des organisations syndicales et je veux être clair : le 1er-Mai n’est pas une journée comme les autres. C’est la journée des travailleurs et des travailleuses, c’est le seul jour férié, chômé et payé. Ce principe général doit continuer à prévaloir, même si certaines dérogations sont possibles.”

La proposition de loi, qui avait été votée au Sénat, visait à permettre le travail le 1er-Mai dans des secteurs tels que les boulangeries, pâtisseries, primeurs, boucheries, fleuristes, cinémas et théâtres. Toutefois, elle a été rejetée vendredi dernier par l’Assemblée nationale.

En réponse à ce rejet, le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé à un “dialogue social approfondi” avec les partenaires sociaux pour discuter des activités et commerces concernés par le travail le 1er mai. Il a souligné l’importance de ce dialogue sur les questions relatives au monde du travail, mentionnant également les succès récents dans la réforme de l’Assurance chômage.

Le gouvernement prévoit de soumettre des propositions à court et moyen terme pour les commerçants de proximité souhaitant employer du personnel le 1er-Mai. Les professions concernées seront reçues à Matignon dès cette semaine pour discuter des options disponibles.

Bien que la Fête du Travail reste en principe chômée et payée en France, des dérogations existent pour certains secteurs dont l’activité ne peut être interrompue, comme ceux liés à la santé, aux transports et aux services essentiels tels que l’énergie, l’eau et les télécommunications. Cette situation illustre les tensions entre la nécessité de maintenir des droits des travailleurs et la pression économique sur certains secteurs.