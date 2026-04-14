La Corée du Nord renforce ses capacités militaires avec des essais de missiles

La Corée du Nord a récemment effectué des essais de missiles de croisière stratégiques et de missiles antinavires sous la supervision de son dirigeant Kim Jong-un, selon un rapport de l’agence officielle nord-coréenne KCNA. Ces lancements, réalisés dimanche, ont été effectués depuis un destroyer de la marine, le Choe Hyon, faisant partie d’un effort plus large pour moderniser et renforcer les capacités militaires du pays.

Les essais comprenaient deux missiles de croisière jugés “stratégiques” et trois missiles antinavires, avec des performances jugées impressionnantes par les autorités nord-coréennes. Les missiles de croisière ont volé entre 7.869 et 7.920 secondes, tandis que les missiles antinavires ont suivi leur trajectoire pendant 1.960 à 1.973 secondes, atteignant leurs cibles avec une “précision extrême”.

Les photographies diffusées par les médias d’État montrent Kim Jong-un observant les exercices militaires depuis un quai, entouré de hauts responsables militaires. Lors de ces essais, il a souligné que l’état de préparation à l’action stratégique de l’armée avait été renforcé grâce aux succès récents dans le domaine des sciences de la défense. Il a également réaffirmé l’importance d’une dissuasion nucléaire “puissante et fiable”, qualifiant cet objectif de “priorité la plus importante” pour le pays.

En réponse à ces essais, l’armée sud-coréenne a signalé avoir détecté plusieurs missiles de croisière lancés depuis la mer Jaune, près de la ville portuaire de Nampo. Les autorités sud-coréennes, en collaboration avec les États-Unis, surveillent de près les mouvements militaires de Pyongyang et maintiennent une posture de défense conjointe capable de répondre “de manière écrasante” à toute provocation.

Ce dernier essai s’inscrit dans le cadre du plan quinquennal de modernisation militaire annoncé lors d’un congrès du Parti des travailleurs nord-coréen en février dernier. La Corée du Nord continue de développer sa flotte navale, ayant déjà introduit d’autres destroyers de 5.000 tonnes, et prévoit la construction d’un troisième navire de la même classe d’ici le 10 octobre, date anniversaire de la fondation du Parti.