Opération de régularisation en Espagne de près de 500.000 sans-papiers

Le gouvernement espagnol a officiellement lancé, mardi, son vaste plan de régularisation de personnes en situation irrégulière, susceptible de bénéficier à près d’un demi-million de migrants.

« Le Conseil des ministres va approuver aujourd’hui un décret royal qui lance le processus de régularisation extraordinaire des personnes en situation irrégulière dans notre pays », a annoncé le chef de l’exécutif, Pedro Sánchez, dans un message adressé aux Espagnols sur le réseau social X.

Présentée comme « un acte de normalisation », cette initiative vise à reconnaître la situation de centaines de milliers de personnes déjà intégrées dans la vie quotidienne en Espagne, a souligné M. Sánchez, mettant en avant son impact attendu sur l’économie nationale.

La procédure sera engagée dès cette semaine, avec une ouverture des demandes en ligne à partir de jeudi, suivie d’un dispositif présentiel à compter de lundi, pour s’achever le 30 juin, a précisé la porte-parole du gouvernement, Elma Saiz.

Le chef du gouvernement a justifié cette mesure par la nécessité de faire face au vieillissement démographique et de soutenir l’activité économique, relevant que la migration doit être gérée « avec responsabilité » et intégrée « avec justice ».

Adopté par décret royal, ce plan entre en vigueur après sa publication au Journal officiel. Cette réforme intervient dans le prolongement d’une initiative populaire ayant recueilli plus de 600.000 signatures et le soutien de près de 900 associations, appelant à une régularisation exceptionnelle des migrants en situation irrégulière.