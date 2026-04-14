Guerre au Proche-Orient : « La balle est désormais dans le camp de l’Iran », déclare le vice-président américain JD Vance

Le vice-président américain JD Vance a annoncé, lundi, des avancées significatives dans les discussions avec l’Iran, qualifiant les pourparlers tenus ce week-end au Pakistan d’“échanges constructifs”.

Dans une interview accordée à la chaîne Fox News, il a déclaré : “La balle est désormais dans le camp de l’Iran”, soulignant que la question cruciale réside dans la flexibilité que les Iraniens seront prêts à démontrer.

M. Vance a précisé que Washington avait établi des “lignes rouges claires”, notamment l’exigence que les matières nucléaires quittent le territoire iranien. “Nous souhaitons faire sortir complètement ce matériel du pays afin que les États-Unis en aient le contrôle”, a-t-il ajouté. Il a également insisté sur la nécessité de garantir, par le biais de mécanismes de vérification, que l’Iran ne puisse pas enrichir d’uranium à l’avenir.

“Il est une chose pour les Iraniens d’affirmer qu’ils ne se doteront pas de l’arme nucléaire, mais il est tout autre pour nous de mettre en place les mesures nécessaires pour garantir que cela ne se produira pas”, a-t-il dit.

Concernant la possibilité de nouveaux pourparlers, M. Vance a suggéré de s’adresser directement aux Iraniens, tout en soulignant que la réouverture du détroit d’Ormuz serait une condition essentielle à tout accord.

Le vice-président a dirigé une délégation américaine lors de ces pourparlers, visant à trouver un accord qui pourrait contribuer à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Cependant, après plus de 21 heures de discussions, il a confirmé que la partie iranienne n’avait pas accepté les conditions proposées par Washington pour parvenir à un tel accord.