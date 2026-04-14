L’équipe nationale féminine du Maroc triomphe 3-0 face à la Tanzanie dans un match amical

L’équipe nationale féminine “A” du Maroc a réalisé une belle performance en s’imposant 3-0 contre la Tanzanie lors d’un match amical qui s’est tenu lundi soir au Stade Moulay El Hassan à Rabat.

Les Lionnes de l’Atlas ont ouvert le score dès la 4e minute grâce à Sanae Mssoudy, qui a ensuite doublé la mise à la 76e minute. Yasmine Mrabet a clôturé le score avec un troisième but à la 80e minute. Cette victoire renforce la confiance de l’équipe avant ses prochaines échéances.

Les coéquipières de Ghizlane Chebbak se préparent à disputer une autre rencontre amicale ce vendredi contre le Ghana, une occasion supplémentaire pour affiner leur jeu.

Ces deux matchs s’inscrivent dans le cadre des préparatifs pour la Coupe d’Afrique des nations, où l’équipe espère briller. Actuellement, les Lionnes de l’Atlas effectuent un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, qui se déroule du 7 au 18 avril.