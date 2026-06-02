Soudan : l’ONU alerte sur une situation humanitaire aggravée par la violence et le choléra

Citant le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), le porte-parole a indiqué que des affrontements dans la localité de Bara dans l’État du Kordofan du Nord auraient fait au moins une douzaine de morts parmi les civils, contraint des familles à fuir leurs foyers et accru les besoins humanitaires.

Dans l’État du Kordofan-Ouest, une frappe de drone dans la région de Kadam a tué au moins huit civils et en a blessé de nombreux autres, tandis que dans l’État du Darfour-Central, au moins 10 personnes, dont trois enfants, auraient été tuées samedi lors d’une frappe de drone sur la ville d’Um Dukhun, ajoute le responsable onusien citant des sources locales.

L’ONU a également pointé du doigt les violences intercommunautaires dans les États du Darfour-Central et du Darfour-Sud qui auraient fait de nouvelles victimes et provoqué des déplacements, contraignant des certaines familles à fuir vers le Tchad, ajoutant que cette insécurité croissante perturbe également les opérations humanitaires.

D’après l’organisation multilatérale, cette situation s’aggrave aussi à cause d’une épidémie présumée de choléra qui continue de se propager dans l’État du Kordofan-Ouest, avec plus de 300 cas présumés et 77 décès signalés enregistrés jusqu’à dimanche.

Dans ce contexte de crise sécuritaire et sanitaire, les Nations Unies ont réitéré leur appel aux parties au conflit à protéger les civils et les infrastructures civiles et à faciliter l’accès humanitaire en faveur des populations dans le besoin.