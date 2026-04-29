Le roi Charles III devant le Congrès US : un appel à renforcer les liens entre les États-Unis et le Royaume-Uni

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Par Atlasinfo

Dans un discours prononcé devant les deux chambres du Congrès américain, le roi Charles III a affirmé que les liens unissant les États-Unis et le Royaume-Uni sont “éternels, irremplaçables et indestructibles”. Cette déclaration s’inscrit dans le cadre de sa visite d’État aux États-Unis, où il a souligné l’importance des échanges commerciaux et des investissements réciproques entre les deux nations.

Le monarque a mis en avant les 430 milliards de dollars d’échanges commerciaux annuels et les 1 700 milliards de dollars d’investissements qui alimentent l’innovation et créent des millions d’emplois des deux côtés de l’Atlantique. Il a également rappelé que Washington et Londres se sont soutenus mutuellement durant des moments cruciaux de l’histoire, comme les deux guerres mondiales et la guerre froide.

Le roi a exhorté les États-Unis à rester fidèles à leurs alliés occidentaux, affirmant que l’alliance entre les deux pays “ne peut pas se reposer sur les réussites passées”. Il a insisté sur la nécessité de défendre des valeurs communes face à des défis globaux, affirmant que “les défis auxquels nous sommes confrontés sont trop grands pour qu’une nation puisse les affronter seule”.

Connu pour son engagement environnemental, Charles III a aussi appelé à renforcer les efforts de protection de la nature. Son discours fait de lui le deuxième souverain britannique à s’adresser au Congrès, après sa mère, la reine Elizabeth II, en 1991.

La visite du roi et de la reine Camilla, qui a débuté par une cérémonie d’accueil à la Maison Blanche en présence du président Donald Trump, s’étendra sur quatre jours. Mercredi, le couple royal se rendra à New York pour se recueillir au mémorial des attentats du 11 septembre 2001, avant de participer à plusieurs activités culturelles. Jeudi, ils retourneront à Washington pour conclure leur visite par une visite au cimetière national d’Arlington.

Cette visite est d’autant plus significative qu’elle coïncide avec le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis et marque la première visite d’État du roi Charles III depuis son accession au trône. La Maison Blanche a souligné que cet événement rend hommage à la relation privilégiée et de longue date entre les deux pays.

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