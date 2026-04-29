La 1ère édition de « Tiqqa d’Or » rend hommage à des personnalités marocaines inspirantes

Un hommage appuyé a été rendu, mardi soir au Théâtre national Mohammed V de Rabat, à des personnalités ayant marqué la société par leurs contributions professionnelles, humaines et citoyennes, à l’occasion de la première édition de l’initiative « Tiqqa d’Or ».

Organisée par la plateforme « Tiqqa » dans une atmosphère empreinte d’émotion et de reconnaissance, cette cérémonie a mis à l’honneur des personnalités issues de divers horizons, dont les parcours incarnent les valeurs de transmission, d’engagement et de solidarité.

À travers une scénographie sobre et élégante, ponctuée de séquences artistiques et de témoignages, l’événement a célébré des itinéraires de vie ayant contribué au rayonnement du Maroc dans plusieurs domaines, notamment la culture, les sciences, l’entrepreneuriat, le sport, l’action sociale et les médias.

Lors de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence, notamment, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, il a été procédé à la signature d’une convention de partenariat stratégique entre Tiqqa et Crédit Agricole du Maroc.

S’exprimant à cette occasion, le cofondateur de « Tiqqa », Tarik Hajji, a souligné que la célébration de ces parcours d’exception constitue, dans son essence, une célébration de valeurs nobles qui sont le fondement de toute construction humaine et sociétale. M. Hajji a tenu, par là-même, à remercier les partenaires et mentors pour leurs efforts qui ont permis à cette initiative de voir le jour.

De son côté, le président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, Mohamed Fikrat, a indiqué que « Tiqqa d’Or » constitue l’occasion de célébrer des parcours professionnels exemplaires de femmes et d’hommes ayant contribué, chacun depuis son domaine d’action, à l’édification de la Nation grâce à leur engagement, leur sens de responsabilité ainsi qu’aux valeurs de générosité, de solidarité et de partage de l’expertise qu’ils ont portées tout au long de leur carrière.

Selon M. Fikrat, le groupe Crédit Agricole du Maroc accorde une importance particulière à cette dimension, en tant qu’institution tournée vers l’avenir, tout en veillant à reconnaître la contribution de celles et ceux ayant participé à sa construction et à l’ancrage de ses valeurs au fil du temps.

Lors de cette cérémonie, les Prix « Tiqqa d’Or » ont été décernés à plusieurs personnalités marocaines en reconnaissance de leurs parcours et contributions dans divers domaines. Dans la catégorie « Arts et Culture », le prix a été remis à l’humoriste et acteur marocain Mohamed El Jem.

Le prix de la catégorie « Sciences et Santé » a été attribué à la chercheuse Rajae Cherkaoui El Moursli, tandis que celui de la catégorie « Monde rural et Territoires » est revenu à Ahmed Ouayach.

Dans la catégorie « Marocains du monde », le prix a été décerné au médecin cardiologue Abderrahman Machraoui, alors que l’homme d’affaires Mohamed Hourani a été remporté le prix « Entrepreneuriat et Économie ».

Le prix de « l’Engagement social et de la Solidarité » a été attribué à Moulay Driss El Mechtani Idrissi, tandis que « Sport et Dépassement de soi » a récompensé l’ancien footballeur Aziz Boudarbala.

Dans la catégorie « Artisanat et Savoir-faire », le prix est revenu à l’artisan Said Benadiba, alors que le prix « Coup de cœur » est revenu à Rachid Sebbahi. Par ailleurs, la journaliste Touria Souaf a remporté le prix « Médias et Journalisme ».

Enfin, le « Tiqqa d’Or d’honneur » a été remis au chanteur et compositeur Abdelwahab Doukkali, en reconnaissance de l’ensemble de son parcours artistique et de sa contribution au rayonnement de la culture marocaine.

À travers cette initiative, « Tiqqa d’Or » ambitionne d’inscrire dans le paysage national un rendez-vous de référence consacré à l’hommage public à celles et ceux qui incarnent la mémoire vivante du pays, la force de l’expérience, la dignité de l’engagement et l’exigence de transmission entre les générations. « Tiqqa » constitue la première offre de services complète, 100% marocaine, dédiée aux seniors de plus de 60 ans.