Énergie : la Chine inaugure son plus grand méthanier au monde

La Chine a franchi une étape significative dans le domaine du transport d’énergie en livrant son méthanier le plus imposant, entièrement conçu et construit sur son territoire.

Ce nouveau navire, nommé “Celsius Georgetown”, a quitté ce matin le chantier naval de China Merchants Heavy Industry, situé dans la province du Jiangsu, pour une première mission à destination de Singapour.

Mesurant 298,8 mètres de long et 48 mètres de large, le Celsius Georgetown est capable de transporter jusqu’à 180 000 mètres cubes de gaz naturel liquéfié. Il se distingue par son système de propulsion bi-carburant à basse vitesse, élaboré pour maximiser l’efficacité énergétique tout en minimisant les émissions polluantes.

Lu Jinlong, responsable du programme des grands méthaniers au sein de l’entreprise, a annoncé que le chantier a déjà reçu des commandes pour six autres navires similaires. Cinq de ces unités sont actuellement en construction, et la seconde livraison est prévue dans les trois mois à venir.

Ces méthaniers, capables de transporter du gaz à des températures frôlant les -163 degrés Celsius, figurent parmi les navires les plus complexes à réaliser. Autrefois réservée à un petit groupe de chantiers navals internationaux, cette technologie représente ce que l’on appelle la “couronne” de l’industrie maritime. Avec ce lancement, la Chine affiche clairement son ambition de rivaliser avec les acteurs majeurs du marché et de s’imposer comme un leader dans ce secteur stratégique.