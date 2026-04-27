SIAM 2026: 24 huiles d’olive appartenant à cinq régions primées lors du 16ème concours national

Vingt-quatre huiles d’olive appartenant à cinq régions du Royaume ont été primées lors de la cérémonie de remise des trophées de la 16ème édition du concours national pour la sélection de la meilleure qualité d’huile d’olive vierge extra au titre de la campagne agricole 2025/2026, tenue, lundi à Meknès, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

Ces huiles d’olive sont réparties en quatre groupes homogènes selon le fruité, à savoir, fruité vert intense, fruité vert moyen, fruité vert léger et fruité mûr. Dans chaque groupe de fruité, six prix sont accordés au total, (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème prix).

Ainsi, dans la catégorie « fruité vert intense », la Société Oliveinvest (El Hajeb) a décroché le 1er prix, suivie de la Société Chania (Meknès), Olea Capital, L’oleastre, Al Dahra Morocco Factories (El Hajeb) et GIE Tahadi Alfia (Outat Elhaj).

Concernant la catégorie « fruité vert moyen », le premier prix est revenu à la société de l’exploitation de l’olive (El Kelaâ des Sraghna) le deuxième à Olive Oil Carter (Essaouira), le troisième à Maâssarat Ben Mellouk (Chichaoua), le quatrième à la Coopérative des huiles d’Essaouira (Essaouira), le cinquième à la Société Conserverie Marrakech (El Kelaâ des Sraghna) et le sixième à Mtir Bni Oleicole Domaine (El Hajeb).

Au niveau de la catégorie « fruité vert léger », Domaine Zniber (El Hajeb) a réussi à décrocher le 1er prix, devant GIE Oued Ezzit (Al-Haouz), Staphane Laurent et El Bacha Olive Oil (Essaouira), Coopérative Attayssir (Al-Haouz) et GIE Jnane Ouezzane (Ouezzane).

Pour ce qui est de la catégorie « fruité mûr », le 1er prix a été pour GIE Ait Attab (Azilal), le deuxième pour la Société Olive Marrakech (Rehamna), le troisième pour Olico Sa (El Kelaâ des Sraghna), le quatrième pour Perle Huile d’Olive (Outat Elhaj), le cinquième pour la Société Zoyout El Beida (Essaouira) et le sixième pour la Société Jibal Chefchaouen (Arbaoua).

Dans une déclaration à la presse, le directeur de développement des filières de production, Tawfik Elachchabi, a souligné que cette cérémonie célèbre les avancées notables réalisées par les agriculteurs, tant en matière de volume de production que de qualité.

M. Elachchabi a fait savoir que cette amélioration qualitative concerne l’ensemble des catégories d’agriculteurs, traduisant ainsi une forte volonté d’excellence de la part des producteurs, que le ministère s’engage à accompagner activement.

Se démarquer aujourd’hui par la qualité est impératif, a-t-il insisté, ajoutant que le ministère de l’Agriculture érige cette démarche qualité en véritable « locomotive » destinée à tirer vers le haut l’ensemble de la filière et à garantir le progrès continu des producteurs.

Organisé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en concertation avec la profession oléicole (INTERPROLIVE), ce concours témoigne de l’intérêt particulier accordé par la stratégie « Génération Green » au volet amélioration de la qualité des produits agricoles, notamment l’huile d’olive.

Le concours s’est déroulé conformément à un règlement élaboré sur la base des normes adoptées en la matière par le Conseil Oléicole International (COI). Ouvert à l’ensemble des producteurs d’huile d’olive au Maroc, il a vu cette année la participation de 77 candidats relevant de 5 régions.

Tenue en marge de la 18ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), cette cérémonie s’est tenue en présence d’un parterre de responsables de différentes institutions du secteur.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le SIAM 2026, qui se poursuit jusqu’au 28 avril courant, accueille plus de 1.500 exposants, 500 coopératives, 200 éleveurs et 45 délégations étrangères, avec plus de 1,1 million de visiteurs attendus.

Véritable carrefour des politiques agricoles, ce salon constitue un temps fort pour promouvoir les échanges, consolider les partenariats internationaux et mettre en lumière les réponses concrètes aux défis auxquels le secteur agricole est confronté.