La Tanzanie engrange 191 millions de dollars grâce à ses exportations d’épices

La Tanzanie a généré quelque 191 millions de dollars grâce à la commercialisation de ses récoltes d’épices sur les marchés nationaux et internationaux depuis le début de l’exercice financier 2025/2026, a annoncé dimanche l’Autorité de régulation des céréales et autres produits agricoles.

Cette performance a été révélée par la directrice générale de l’Autorité, Irine Mlola, à l’occasion de la première Conférence nationale des acteurs du secteur des épices, tenue dans la région de Morogoro (sud-est).

Mme Mlola a souligné que la Tanzanie figure parmi les principaux producteurs mondiaux d’épices, occupant la troisième place mondiale pour la production de cardamome et la cinquième pour les clous de girofle, indiquant, par ailleurs, que la demande mondiale d’épices est estimée à près de 11 millions de tonnes par an.

Et de préciser que des produits phares tels que la cardamome, la cannelle, les clous de girofle et le poivre noir représentent environ un million de tonnes. Malgré ces atouts, a-t-elle déploré, la production nationale, estimée à 20.282 tonnes par an, demeure en deçà du potentiel du pays.

Elle a, dans ce sens, fait savoir que le gouvernement ambitionne de porter cette production à 50.000 tonnes à l’horizon 2030, à travers l’amélioration des techniques agricoles, le renforcement des mécanismes de commercialisation et la consolidation des chaînes de valeur.