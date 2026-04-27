le rappeur Ninho ouvre le Festival Mawazine, Rythmes du Monde

La scène internationale de l’OLM Souissi accueillera, le 19 juin prochain, le rappeur Ninho pour l’ouverture du Festival Mawazine, Rythmes du Monde, dans le cadre de sa 21e édition prévue du 19 au 27 juin prochain à Rabat et Salé.

Ninho est devenu dans le paysage musical français le recordman de certifications singles dans les trois catégories : or, platine et diamant.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette nouvelle édition dévoile une première annonce très attenduee, indique un communiqué de l’Association Maroc Cultures, soulignant que Ninho s’impose dès 2016 comme une figure incontournable du rap français avec sa mixtape M.I.L.S., marquant le point de départ d’une trajectoire exceptionnelle.

Né en 1996, l’artiste d’origine congolaise enchaîne depuis 2016 les succès critiques et commerciaux, jusqu’à inscrire son nom dans l’histoire avec quatre albums certifiés disque de diamant, une performance rare qui confirme la puissance de son écriture, la solidité de son univers musical et sa capacité à fédérer un public massif, ajoute la même source.

Cette première date ouvre une série d’annonces qui viendront progressivement dévoiler les contours de la programmation 2026. Dans l’esprit qui fait sa force depuis plus de vingt ans, Mawazine réunira de grands noms de la scène internationale, des artistes orientaux de premier plan, des rythmes venus du monde entier, ainsi que les talents marocains qui constituent l’un des piliers essentiels du festival.

Selon le communiqué, Mawazine continuera de proposer une programmation ouverte, plurielle et accessible, avec l’ambition de faire vivre au public une expérience musicale à la hauteur de l’histoire du festival.

Fidèle à sa vocation fondatrice, avec 90 % de ses concerts proposés en accès gratuit, Mawazine demeure un événement populaire et fédérateur, pensé pour tous les publics et toutes les générations, ajoute la même source, notant que cette exigence d’accessibilité, associée à une programmation de haut niveau, a permis au festival de réunir des millions de festivaliers et de s’imposer comme le premier festival de musique dans le monde.

À travers cette 21e édition, Mawazine poursuivra également son engagement en faveur du rayonnement culturel du Maroc, en continuant de faire de Rabat et Salé une scène à ciel ouvert, au croisement des musiques, des publics et des cultures, tout en valorisant l’image d’un Royaume moderne, accueillant et profondément attaché au dialogue entre les peuples.

Au-delà de sa dimension artistique, le festival confirme également son rôle dans la structuration de l’écosystème culturel et événementiel national, contribuant à l’activité des professionnels du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du transport, de la technique, de la production et de la communication, tout en favorisant le développement d’une industrie nationale de la musique et du spectacle.

Après une 20e édition anniversaire qui a rassemblé plus de 3,75 millions de festivaliers autour de plus de 100 artistes venus du monde entier, Mawazine donne rendez-vous au public pour une nouvelle édition placée sous le signe de la musique, de l’émotion et du partage.

Depuis 2001, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable de la scène musicale marocaine et internationale. Chaque année au mois de juin, cette manifestation unique en son genre fait vibrer la capitale Rabat aux sons d’une musique ouverte aux quatre coins du monde grâce à un programme riche et inédit.