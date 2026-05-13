L’Éthiopie et la France signent des accords de coopération dans les domaines de l’énergie et de la transformation numérique

Ces accords ont été signés à l’occasion de la visite qu’effectue le président français Emmanuel Macron en Éthiopie.

Parmi les accords signés figure un prêt de 54,6 millions d’euros destiné au Programme pour les énergies renouvelables, intégrées et durables et la numérisation.

Ce prêt vise à soutenir la transition énergétique verte et le programme de développement numérique de l’Éthiopie.

Les deux pays ont également signé un nouveau cadre et une feuille de route pour le partenariat public-privé (PPP) de 150 MW dans le domaine de l’énergie géothermique, conçu pour faire progresser l’expansion des énergies renouvelables en Éthiopie et attirer les investissements du secteur privé dans le développement de l’énergie géothermique.

Au cours de son séjour en Éthiopie, M. Macron doit également se rendre au siège de l’Union Africaine où il aura des entretiens avec le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf.