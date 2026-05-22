Maroc–France : la nouvelle architecture stratégique euro-africaine se dessine à Rabat

Lorsque le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a quitté Rabat, l’essentiel était déjà acquis. Pour la première fois depuis longtemps, la France et le Maroc ne tentaient plus de gérer les ambiguïtés du passif, mais d’organiser l’avenir.

Le 20 mai 2026, à Rabat, la France et le Maroc n’ont pas simplement coprésidé une conférence sur le maintien de la paix. Ils ont commencé à redessiner la structure politique, stratégique et technologique de leur relation pour les décennies à venir.

La visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, officiellement organisée autour de la deuxième Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone, a progressivement révélé une portée bien plus profonde : celle d’un basculement assumé de la relation franco-marocaine vers un modèle d’alliance structurante de long terme.

En apparence, le rendez-vous relevait du multilatéralisme classique. En réalité, il a consacré l’entrée des deux pays vers une une relation codifiée, durable et pensée à l’échelle générationnelle.

Depuis la visite d’État du président Emmanuel Macron au Maroc à l’automne 2024, plus de quarante rencontres ministérielles ont réuni responsables marocains et français en dix-neuf mois. Ce chiffre, à lui seul, traduit une mutation. La relation bilatérale ne cherche plus seulement à surmonter les tensions du passé. Elle cherche désormais à s’institutionnaliser autour d’intérêts stratégiques convergents.

Sur le plan multilatéral, la conférence de Rabat a mis en avant l’évolution des opérations de maintien de la paix face aux nouvelles conflictualités hybrides : drones, cybermenaces, campagnes de désinformation et fragmentation informationnelle. Nasser Bourita a rappelé l’engagement du Royaume, fort de plus de 100 000 Casques bleus mobilisés depuis 1960 dans les opérations onusiennes. Mais l’essentiel s’est joué ailleurs.

C’est lors de la conférence de presse conjointe que la journée a changé de nature.

Jean-Noël Barrot a confirmé que Paris et Rabat travaillaient activement à la préparation d’un traité bilatéral qualifié d’« historique », qui constituerait, selon ses propres termes, le premier accord de cette nature conclu par la France avec un État non européen.

La portée de cette annonce dépasse largement le registre diplomatique habituel. Car un tel traité ne signifie pas uniquement un approfondissement des relations bilatérales ; il traduit une évolution doctrinale de la diplomatie française elle-même.

Pendant des décennies, la relation entre Paris et ses partenaires du Sud est restée marquée par des logiques asymétriques héritées de l’histoire postcoloniale, alternant proximité politique, dépendances économiques et ambiguïtés stratégiques. Ce qui semble aujourd’hui émerger à Rabat est d’une autre nature. Une logique de codécision, de sécurisation mutuelle et d’intérêts assumés dans un espace euro-africain en recomposition.

Lorsque Nasser Bourita évoque un partenariat « unique et inédit », il ne décrit pas seulement un rapprochement diplomatique. Il acte le passage d’un système d’accords sectoriels à une véritable matrice stratégique de long terme. L’inédit est d’ailleurs symétrique. Inédit pour la France avec un pays non européen ; inédit pour le Maroc avec un partenaire européen. Cette symétrie n’est pas rhétorique. Elle indique que les deux capitales cherchent désormais à sortir du temps politique court pour bâtir une ossature durable capable de résister aux alternances gouvernementales et aux recompositions géopolitiques.

L’annonce d’une future visite d’État de Mohammed VI en France, précédée d’une réunion de la Haute Commission mixte coprésidée par les chefs de gouvernement des deux pays, confirme cette volonté de structuration méthodique. La mécanique diplomatique est désormais clairement posée : coordination institutionnelle, calendrier politique, traité de référence et projection stratégique commune.

Mais le véritable changement se situe probablement dans la nature même des coopérations désormais engagées.

Interconnexion stratégique des souverainetés

Longtemps, la relation franco-marocaine s’est appuyée sur des échanges économiques classiques, des investissements industriels ou des partenariats culturels. Désormais, elle se déplace vers les infrastructures critiques du XXIᵉ siècle.

Sur le plan matériel, plusieurs projets structurants illustrent cette montée en puissance : acquisition de rames TGV Avelia Horizon d’Alstom, développement du terminal CMA CGM à Nador West Med, participation de Veolia au projet de dessalement de Rabat.

Mais le plus significatif est ailleurs : câble numérique Medusa, cybersécurité, aéronautique, industries de défense, infrastructures de données. Les infrastructures stratégiques contemporaines ne sont plus uniquement portuaires ou ferroviaires, elles deviennent également numériques, cognitives et sécuritaires.

C’est précisément à ce niveau que le partenariat franco-marocain change de catégorie.

Dans un contexte international marqué par la fragmentation géopolitique, le retour des logiques de blocs et la crise du multilatéralisme classique, Paris et Rabat semblent progressivement construire un modèle alternatif : une coopération fondée non sur la dépendance, mais sur l’interconnexion stratégique des souverainetés.

Le Maroc, de son côté, confirme sa transformation en plateforme de stabilité et d’intermédiation entre Europe, Afrique et Atlantique. Sa profondeur africaine, son ancrage méditerranéen, sa stabilité institutionnelle et son accélération industrielle lui permettent désormais d’apparaître non plus comme un simple partenaire régional, mais comme un acteur structurant des nouveaux équilibres euro-africains.

La France, quant à elle, semble tirer une leçon stratégique essentielle : dans le monde du XXIᵉ siècle, les partenariats durables ne peuvent plus être construits sur des réflexes hiérarchiques hérités du passé. Ils exigent désormais des intérêts convergents, clairement assumés, technologiquement intégrés et politiquement codifiés.

C’est précisément ce que semble vouloir incarner le futur traité franco-marocain : non pas un instrument de puissance unilatérale, mais une architecture de souveraineté coordonnée entre deux États qui ont compris que la stabilité, la connectivité et la maîtrise des infrastructures critiques deviendront les véritables leviers d’influence des décennies à venir.