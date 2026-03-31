Victoire du Maroc contre le Paraguay (2-1) : Ouahbi met en avant les progrès et les connexions à renforcer

Après la victoire du Maroc face au Paraguay (2-1) mardi soir à Lens, l’entraîneur de la sélection marocaine, Mohamed Ouahbi, a exprimé sa satisfaction quant à la prestation de ses joueurs, tout en soulignant les ajustements réalisés durant le match.

“C’était un match différent de celui contre l’Équateur, disputé vendredi à Madrid. Il fallait trouver des connexions naturelles et s’adapter à l’adversaire”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

Ouahbi a également souligné l’importance de tirer des leçons de cette rencontre sans se précipiter dans les conclusions : “Je ne vais pas tirer toutes les conclusions. Je vais surtout m’attarder sur notre niveau de jeu, ainsi que sur celui des adversaires que nous rencontrerons lors de la Coupe du Monde.”

Tout en saluant l’état d’esprit de son groupe, il a rappelé sa démarche progressive : “J’ai constitué un groupe élargi. Je savais que certains joueurs n’allaient pas jouer, mais je suis très content du groupe. Les meilleurs et les plus performants seront sélectionnés pour participer au Mondial.”

“Nous ne devons pas tout changer d’un coup afin de garder une certaine cohérence”, a-t-il insisté.

Dans ce cadre, il a souligné l’équilibre entre ambition et humilité : “Nous voulons avoir beaucoup d’ambition, mais aussi beaucoup d’humilité. Nous sommes attendus après nos performances récentes”, a-t-il ajouté.

Le technicien national a également exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement du stage : “Ce premier rassemblement s’est passé très sereinement. Je suis très satisfait”, a conclu Ouahbi.