L’entraîneur du Paraguay, l’Argentin Gustavo Alfaro, a déclaré mardi à Lens que le Maroc est une “équipe de classe mondiale”, soulignant son admiration pour la qualité des Lions de l’Atlas.

Le sélectionneur paraguayen Alfaro : « Le Maroc se positionne comme une équipe de classe mondiale »

Lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire du Maroc face au Paraguay (2-1) en match amical, le sélectionneur sud-américain a mis en avant le haut niveau d’exigence d’une équipe marocaine capable de rivaliser avec les meilleures nations sur les plans technique et tactique.

Selon lui, affronter le Maroc représente “un miroir” pour son équipe, une “référence” qui permet d’évaluer le chemin à parcourir. Il a précisé que ce type d’opposition met en lumière les points faibles de son équipe tout en offrant une précieuse opportunité de progression, notamment dans la gestion des moments clés et des temps de pression.

Alfaro a également qualifié ce match de “test important”, estimant qu’il allait au-delà d’une simple rencontre de préparation. Face à un adversaire structuré, discipliné et à l’aise avec le ballon, ses joueurs ont été confrontés à une intensité et à une rigueur similaires à celles des grandes compétitions internationales.

Concernant le déroulement du match, il a reconnu que son équipe avait « payé ses erreurs » face à un adversaire « qui ne pardonne pas », ajoutant que chaque approximation et chaque perte de balle ont été exploitées par les joueurs marocains, dont la maîtrise technique et la capacité à conserver le ballon ont fait la différence.

Sur les perspectives du Maroc pour la prochaine Coupe du Monde 2026, le sélectionneur paraguayen a noté que les Lions de l’Atlas figurent désormais parmi “les équipes à battre sur la scène internationale”.

Alfaro a également souligné que le Maroc bénéficie de qualités dans toutes ses lignes, avec un équilibre remarquable entre une ossature expérimentée et une jeunesse talentueuse, capable d’apporter fraîcheur et dynamisme. Cette complémentarité constitue, selon lui, l’une des grandes forces de l’équipe.

Enfin, le sélectionneur a insisté sur le fait que les récents succès du Maroc ne sont pas le fruit du hasard, mais résultent d’un “processus rigoureusement pensé et structuré”.