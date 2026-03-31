Céline Dion fera son retour sur scène en septembre prochain à Paris

« Cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie. Je vais avoir la chance d’aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous », a indiqué la star québécoise dans dans une vidéo diffusée sur la tour Eiffel.

Dion prévoit en effet d’animer dix concerts du 12 septembre au 14 octobre, à raison de deux concerts par semaine, les samedis et mercredis. Elle se produira dans une salle près de la capitale, pouvant accueillir environ 40.000 spectateurs.

Sont à l’affiche de ces concerts « ses plus grands succès français et anglais », dont la scénographie sera assurée par le directeur artistique Willo Perron, artisan de la dernière tournée mondiale de Beyoncé.

Plus de six ans après avoir été contrainte de s’éloigner de la scène, la diva canadienne montre une nouvelle fois l’étendue de sa résilience.