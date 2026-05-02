L’Allemagne appelle à un renforcement du rôle européen au sein de l’OTAN suite au retrait des troupes américaines

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a exprimé la nécessité d’un renforcement du rôle européen au sein de l’OTAN suite à l’annonce du retrait de 5.000 soldats américains stationnés en Allemagne. Le ministre a qualifié cette décision de “prévisible” et a plaidé pour une plus grande responsabilité des États européens en matière de sécurité, tout en mettant en avant les efforts d’Allemagne pour moderniser ses capacités militaires.

Pistorius a également souligné l’importance de la présence militaire américaine en Europe, affirmant que celle-ci est bénéfique pour les deux nations. “La présence de soldats américains en Europe, et plus particulièrement en Allemagne, est dans notre intérêt et dans celui des États-Unis”, a-t-il déclaré, comme l’a rapporté la presse allemande samedi.

De son côté, Thomas Röwekamp, président de la commission de la Défense au Bundestag, a qualifié cette annonce de “signal d’alarme”. Toutefois, il a précisé que le retrait d’environ 5.000 soldats ne justifiait pas une réaction excessive.

L’OTAN a annoncé qu’elle collaborait avec les États-Unis pour clarifier les modalités de ce retrait, tout en soulignant la nécessité pour les pays européens d’augmenter leurs investissements en matière de défense et leur contribution à la sécurité collective.

Malgré cette réduction d’effectifs, l’Allemagne continuera d’être le deuxième pays d’accueil des forces américaines dans le monde, avec plus de 30.000 soldats, juste derrière le Japon. Le transfert des troupes est prévu dans un délai de six à douze mois, dans un contexte de tensions persistantes entre Berlin et Washington, alors que des questions demeurent quant aux unités qui seront affectées par ce retrait.