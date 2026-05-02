Le Roi nomme le prince héritier Moulay El Hassan Coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales

Le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, a nommé, ce samedi 02 mai 2026, SAR le prince héritier Moulay El Hassan Coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), le Roi Mohammed VI « a bien voulu nommer » le prince héritier de 22 ans « coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général », a indiqué le cabinet royal.

Le Roi Mohammed VI a assuré lorsqu’Il était prince héritier la coordination des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, depuis 1985, date de sa nomination à ce poste par son père, feu le Roi Hassan II, souligne le communiqué.

Les Forces Armées Royales se basent, dans l’accomplissement de leur devoir national et de leurs missions humanitaires et sociales, sous la conduite du Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, « sur un ensemble de nobles valeurs, notamment celles de compétence et de discipline, de droiture et d’engagement, de patriotisme sincère, et de sens élevé de responsabilité dont s’imprègnent leurs différentes composantes et ce, en demeurant constamment attachées et fidèles à leur devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi », conclut le communiqué officiel.