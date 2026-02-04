Participation à Washington de Nasser Bourita à une réunion ministérielle sur les minéraux critiques

La séance d’ouverture a été marquée par la participation du Vice-Président américain JD Vance.

Les discussions se sont focalisées sur les investissements dans les minéraux critiques et les mécanismes de prix plancher. Les participants ont, en outre, lancé le « Forum sur l’engagement géostratégique dans le secteur des minerais et des ressources ».

Cette rencontre a réuni des ministres des Affaires étrangères et de hauts responsables de plus d’une cinquantaine de pays, notamment l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Qatar, la Jordanie, le Bahreïn, Oman, la France, la Belgique, l’Allemagne, le Royaume Uni, l’Italie, la Norvège, la Suède, l’Inde, le Japon, la République de Corée, Singapour, l’Argentine, le Brésil, le Mexique et l’Australie.