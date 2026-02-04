L’Inspecteur Général des FAR s’entretient avec la Conseillère militaire par intérim de l’ONU

Un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR indique qu’à cette occasion, les deux responsables ont procédé à un échange approfondi sur la contribution des Forces Armées Royales aux opérations de maintien de la paix menées sous l’égide des Nations Unies. La responsable onusienne a exprimé ses remerciements au Roi Mohammed VI pour les efforts soutenus et l’engagement constant du Royaume du Maroc au sein des missions onusiennes en République centrafricaine et en République démocratique du Congo, tout en mettant en avant le professionnalisme et la résilience du personnel des Forces Armées Royales.