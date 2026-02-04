Espagne : Santander annonce l’acquisition de l’américaine Webster Bank pour plus de 10 milliards d’euros

Cette opération, qualifiée d' »inattendue », représente près de 4% des actifs de Santander et donnera naissance à « une banque plus solide et plus compétitive pour les clients », a indiqué le groupe dans un communiqué publié à la veille de la présentation de ses résultats annuels 2025.

Fondée en 1935, Webster Bank permettra à Santander d’accroître de manière significative sa taille, sa base de dépôts et ses capacités aux États-Unis, a souligné le communiqué. Le groupe espagnol compte environ 200.000 employés et près de 180 millions de clients à travers le monde.

« C’est une étape enthousiasmante », a déclaré la présidente de Santander, Ana Botín, citée dans le communiqué, qualifiant l’opération de « stratégique » pour le développement du groupe sur le marché américain.

Elle a en outre estimé que cette acquisition permettra d’élargir les produits, la technologie et les capacités offertes, avec de nouvelles opportunités de revenus.

De son côté, le directeur général de Webster Bank, John Ciulla, a assuré que ce rapprochement apportera à son établissement « des capacités élargies et de nouvelles opportunités de croissance ».

Les deux groupes n’ont pas précisé à ce stade le calendrier de finalisation de l’opération. D’ici là, Santander et Webster continueront de fonctionner comme deux entités distinctes, sans changement pour les clients en matière de comptes, d’accès aux agences ou de services courants.