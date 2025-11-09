Mondial U17 : Les Lionceaux de l’Atlas ravivent leur espoir de qualification en dominant la Nouvelle-Calédonie (16-0)

Avec un effectif remodelé, les Lionceaux de l’Atlas ont entamé leur match décisif en confiance et détermination et ont réussi a ouvrir le score dès la 3e minute de jeu par Bilal Sokrat, un but qui a boosté la ligne offensive du Maroc qui a créé de réelles occasions pour accentuer le score par le biais de Abdelali Eddaoudi (4e) et Ilyas El Arbaoui (6e).

La pression constante des Lionceaux de l’Atlas sur la défense néo-calédonienne leur a permis de creuser l’écart par Oualid Ben Saleh (11e).

Dominant le ballon et diversifiant leur jeu, les protégés de Nabil Baha ont réussi à inscrire un troisième par le même Oualid Ben Saleh (18e), auteur d’un doublé, qui a reçu une passe décisive du très dynamique Abdelali Eddaoudi.

La Nouvelle-Calédonie a été réduite à neuf après l’expulsion de Typhan Dreuko (23e), qui a commis une faute sur Abdelali Eddaoudi, et Jean Canehmez (33e).

Les tentatives du Maroc se sont poursuivies, en particulier du flanc droit pour surprendre le gardien de la Nouvelle-Calédonie, avant de parvenir à accentuer l’écart par Abdelali Eddaoudi (41e, 42e), désormais auteur d’un doublé, Ilyas Hidaoui (44e) et Ziad Baha (45+2e) entré en remplacement de Ahmed Mouhoub.

A la reprise, les Lionceaux de l’Atlas ont maintenu le même style de jeu offensif pour réduire leur retard en goal average, chose faite à la 48e minute par Zakari El Khalfioui, entré en remplacement de Oualid Ben Saleh, et Ziad Baha (50e).

Dominant le match de bout en bout face à une équipe néo-calédonienne réduite à défendre sa zone pour limiter la casse, les éléments nationaux ont campé devant la surface de réparation adverse pour s’accaparer toute occasion pour alourdir le score, grâce à Nahel Haddani (56e), qui a réussi à transformer en but une passe décisive de Ismail El Aoud. Le même Haddani est revenu à la charge 4 minutes plus tard en inscrivant un doublé (60e).

Le festival des buts des Lionceaux de l’Atlas s’est poursuivi par une réalisation signée Abdellah Ouazane (73e), Steevy Andrew (76e) qui a inscrit contre son camp, Ismail El Aoud (80e, 90e) et Abdellah Ouazane (90+2e)

Auteurs d’une prestation sans faute, les Lionceaux de l’Atlas ont remporté ce match avec art et manière et ont montré, in visu, que les deux premières défaites n’étaient qu’un simple accident de parcours.