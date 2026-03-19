UE : les attaques iraniennes plongent le Moyen-Orient dans le chao

La haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a dénoncé jeudi les attaques iraniennes contre les infrastructures énergétiques du Qatar, soulignant la nécessité de mettre fin au conflit plutôt que de l’aggraver.

« Les attaques iraniennes ne font qu’aggraver le chaos », a déclaré Mme Kallas à la presse peu avant le début du Sommet européen à Bruxelles.

« Il est clair que nous devons mettre fin à ce conflit, et non l’aggraver. C’est pourquoi j’ai également entrepris des démarches diplomatiques auprès de l’Iran afin de trouver d’autres solutions », a ajouté la Cheffe de la diplomatie de l’UE.

La vice-présidente de la Commission européenne a également insisté sur les difficultés créées par l’insécurité dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le transit du pétrole, du gaz, des engrais et des denrées alimentaires.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les Nations unies pour trouver un passage sûr pour les navires (…) car c’est un véritable problème, notamment pour l’Asie et l’Afrique, que le pétrole, le gaz, mais aussi les engrais et les denrées alimentaires ne puissent pas transiter par le détroit d’Ormuz », a-t-elle souligné.

« Nous tous, au sein de l’Union européenne, souhaitons la fin de ce conflit. Nous constatons sans aucun doute le chaos qu’il engendre au Moyen-Orient, mais aussi ses répercussions sur le reste du monde », a-t-elle soutenu.