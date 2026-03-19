Réunion de concertation à Riyad : appel à la cessation immédiate des attaques iraniennes jugées injustifiées

Dans un communiqué conjoint, les participants ont appelé l’Iran à mettre fin immédiatement à ses attaques, à se conformer aux règles du droit international et humanitaire ainsi qu’aux principes de bon voisinage, considérant ces mesures comme un préalable à la désescalade et au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région, tout en privilégiant la voie diplomatique pour le règlement des crises.

Les ministres ont également souligné que l’avenir des relations avec l’Iran demeure tributaire du respect de la souveraineté des États, de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et de l’abstention de toute atteinte à leur intégrité territoriale, ainsi que de l’usage de ses capacités militaires à des fins non menaçantes pour les pays de la région.

Ils ont, en outre, insisté sur la nécessité pour l’Iran de se conformer à la résolution 2817 du Conseil de sécurité, de cesser immédiatement toutes les attaques, de s’abstenir de tout acte provocateur ou menace à l’encontre des pays voisins, et de mettre un terme au soutien, au financement et à l’armement de milices affiliées opérant dans les pays arabes, au service de ses intérêts et au détriment de ceux de ces États.