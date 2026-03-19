Réunion de concertation à Riyad : appel à la cessation immédiate des attaques iraniennes jugées injustifiées

Les participants à une réunion ministérielle de concertation tenue à Riyad dans la nuit de mercredi à jeudi ont estimé que les attaques iraniennes visant plusieurs pays, notamment ceux du Golfe ainsi que la Jordanie, l’Azerbaïdjan et la Turquie, ne sauraient être justifiées sous aucun prétexte, tout en réaffirmant le droit des États à se défendre conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies.

A la UneEn directInternational
Par
Le ministre des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite, Fayçal ben Farhan ben Abdellah Al Saoud
Les ministres des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Qatar, du Koweït, de la Jordanie, de l’Égypte, du Liban, de la Syrie, du Pakistan, de la Turquie et de l’Azerbaïdjan ont exprimé leur condamnation et leur vive réprobation des attaques iraniennes délibérées menées à l’aide de missiles balistiques et de drones, ayant ciblé des zones résidentielles ainsi que des infrastructures civiles, notamment des installations pétrolières, des stations de dessalement, des aéroports, des complexes d’habitation et des missions diplomatiques.

Dans un communiqué conjoint, les participants ont appelé l’Iran à mettre fin immédiatement à ses attaques, à se conformer aux règles du droit international et humanitaire ainsi qu’aux principes de bon voisinage, considérant ces mesures comme un préalable à la désescalade et au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région, tout en privilégiant la voie diplomatique pour le règlement des crises.

Les ministres ont également souligné que l’avenir des relations avec l’Iran demeure tributaire du respect de la souveraineté des États, de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et de l’abstention de toute atteinte à leur intégrité territoriale, ainsi que de l’usage de ses capacités militaires à des fins non menaçantes pour les pays de la région.

Ils ont, en outre, insisté sur la nécessité pour l’Iran de se conformer à la résolution 2817 du Conseil de sécurité, de cesser immédiatement toutes les attaques, de s’abstenir de tout acte provocateur ou menace à l’encontre des pays voisins, et de mettre un terme au soutien, au financement et à l’armement de milices affiliées opérant dans les pays arabes, au service de ses intérêts et au détriment de ceux de ces États.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite