Mohamed Ouahbi : « Nous allons donner la chance aux nouveaux profils à fort potentiel »

« Nous allons donner la chance à des jeunes à fort potentiel pour les mettre en situation », a déclaré Ouahbi lors d’une conférence de presse au Complexe Mohammed VI de Football, consacrée à la présentation de la liste des joueurs convoqués pour les rencontres amicales prévues fin mars contre l’Équateur et le Paraguay.

« Je veux donner l’opportunité à tout le monde, notamment à Mohamed Rabie Hrimat, qui performe dans son club, l’AS FAR, à un poste très sensible. C’est un profil intéressant, capable de jouer sous pression », a précisé le coach national, ajoutant que c’est au joueur de « prouver qu’il peut s’inscrire dans la durée ».

Dans ce contexte, Ouahbi a également évoqué le cas d’Issa Diop, défenseur expérimenté de Fulham, convoqué pour la première fois : « C’est un profil sportivement intéressant. Il aime le Maroc. On lui a présenté le projet de jeu et je l’ai senti intéressé. »

Le sélectionneur a aussi souligné que Redouane Halhal, défenseur du KV Malines, Samir El Mourabet, milieu de Strasbourg, ainsi que les trois champions du monde U20, Ismaël Baouf, Yassir Zabiri et Yassine Gessime, sont des joueurs « très prometteurs » pouvant être utilisés de manière optimale pour explorer de nouvelles options et trouver le bon équilibre.

Concernant Ayyoub Bouaddi, jeune prodige évoluant à Lille, Ouahbi a précisé : « Les échanges que nous avons eus avec le joueur étaient positifs. Il aime le Maroc, le projet lui a été présenté et rien n’était négatif. »

« En intégrant de jeunes joueurs et de nouveaux profils dans toutes les lignes, nous voulons préparer l’équipe nationale avec un regard tourné vers l’avenir et la relève », a-t-il conclu.

Les Lions de l’Atlas disputeront deux matchs amicaux, respectivement face à l’Équateur, à Madrid, et au Paraguay, à Lens, les 27 et 31 mars, dans le cadre de leurs préparatifs pour la Coupe du Monde 2026.

Le Maroc a été placé dans le groupe C, aux côtés du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti.