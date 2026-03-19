Royaume-Uni : six nouveaux cas de méningite

Les autorités ont averti que ce bilan pourrait encore s’alourdir, la période d’incubation de la maladie variant entre deux et quatorze jours, tout en assurant qu’une réponse nationale est en cours de déploiement afin de contenir la propagation.

Pour faire face à cette situation, l’UKHSA a annoncé le lancement d’un programme de vaccination ciblé destiné aux étudiants de l’université du Kent, pour lesquels quelque 2.000 doses de vaccin sont disponibles ce jeudi.

Plusieurs médecins et experts, cités par les médias, se disent préoccupés par la rapidité de propagation de la maladie, soulignant qu’un tel rythme de transmission demeure inhabituel.